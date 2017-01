GASTON PANDO, TRAS FINALIZAR EL RALLY DAKAR 2017

A los 45 años, Gastón Pando alcanzó un objetivo que quizás no anduvo dando vueltas en su cabeza desde hace tiempo.

Fueron algunas circunstancias particulares de estos últimos años las que tal vez lo llevaron a trazarse la meta de completar un Rally Dakar y tomar ese desafío como una cuestión personal, ajena a un espíritu competitivo. Participó por él, sí, para tomarse revancha del abandono del 2014, pero también por Jorgito Martínez Boero, su amigo fallecido durante el Dakar 2012. Gastón “pegó la vuelta” en el Dakar y se metió así en la historia deportiva grande de Bolívar. Difícil ha de ser la tarea de traducir en palabras lo que puede sentir alguien que logra un objetivo tal, pero si le hizo frente al calor, a la nieve, al granizo, al frío y hasta a un alud, el micrófono de La Mañana no le representó un escollo difícil de superar.

¿Qué sentís hoy, Gastón?

-Las sensaciones son indescriptibles. Es una alegría inmensa que tengo, aunque todavía no termino de caer. Además de ser difícil y tener todas las características que la prensa sabe y comenta, el Dakar es una fábrica de amigos. Yo seguí cosechando amigos de distintos lugares del mundo y esto, que no le mencionado hasta el momento, es para destacar en una carrera de semejante envergadura. Tengo gente conocida nueva de Francia, Italia, Alemania, que me dicen “vení a casa cuando quieras”… Y esto es espectacular, más aún para alguien como yo, que le gusta andar y caminar por todos lados…

En cuanto a la carrera en sí, nos fue bárbaro. Fue perfecta desde todo punto de vista: desde lo logístico, lo mecánico y hasta lo conductivo de mi parte. No quiero sonar como un agrandado, pero le “aflojé” donde había que aflojarle y aceleré un poco donde se podía ir rápido.

No recuerdo si fue en la etapa 7 u 8, pero ya estaba bien entrado el Dakar, pero en un momento me sentí cansado. Ese fue el momento de “aflojar”, no había otra alternativa; si seguía acelerando, si mantenía el ritmo que llevaba, no iba a llegar. Fui consciente de que faltaban unas siete horas para llegar, me dije que debía ir más tranquilo durante una o dos horas, y cuando me sentí mejor “le apreté” un poco de nuevo. Así fueron pasando las etapas.

La cancelación de una etapa y el recorte de otras, ¿ayudó u opacó el Dakar?

-La cancelación de la etapa anterior al día de descanso ayudó. Esa etapa nos agarraba cansados, porque durante la primera semana del rally es todo cuestión de acomodarse, el físico tiene que asimilar semejante trajín. Esa cancelación nos dio un respiro y después, el día de descanso, ayudó a retomar la carrera prácticamente “de cero”.

Y después, la siguiente cancelación se produjo en la etapa 9, llamada Super Belén. Era mi etapa “karmática”, la que me había dejado afuera en mi anterior Dakar, entonces no le tenía miedo pero sí mucha respeto. Ya la había pasado perfecto en la “Ruta 40”, pero claro que no era la misma temperatura… Ibamos a encarar esta etapa como a todo lo que se nos cruzó; pero se suspendió, así que fue un respiro.

Sin embargo, la etapa siguiente (la 10) fue muy difícil. Creo que la Organización tenía pensado algo: si se corría entera la 9, no se podría correr la 10. Como la 9 no se hizo, la 10 se hizo completa y fue muy complicada. En esa prueba se quedó mucha gente, creo que hizo 48 grados de temperatura… Y hubo que encararla después de hacer 1022 kilómetros de enlace el día anterior. Además, eran enlaces con tiempo; había que entregar la tarjeta antes de las 20 horas en el siguiente vibouac, y para poder llegar a ese horario no podías prácticamente ni parar durante los 1000 kilómetros. Imagínense cómo llegábamos, si a los 300 kilómetros ya nos estábamos durmiendo… La gente puede pensar, al escuchar “etapa suspendida”, que es otro día de descanso, pero es todo lo contrario.

Hablaste de la etapa 10 y, a nuestro entender, fue la prueba clave, la que te permitió –en gran parte- lograr dar la vuelta. Si bien el Dakar te puede dejar afuera en cualquier momento, consideramos que por lo hecho en esa etapa entre Chilecito y San Juan, en la que llegaste 14º, te acercaste casi por completo a la medalla. ¿Coincidís?

- Sí, totalmente. Fue una etapa difícil, que arrancó bien para nosotros; si mirás los primeros waypoints íbamos bárbaro. Después nos pegamos una perdida generalizada. Muchos pilotos nos encontramos perdidos; no sabíamos cómo salir de ese “intrígulis” donde estábamos, así que decidí llamar a la Organización y sacrificar mi tiempo. Me dieron un código para desbloquear el GPS y me apareció una flecha que me indicaba dónde estaba ese waypoint que no podíamos encontrar. Por su puesto, esta ayuda iba a tener su penalización correspondiente, me advirtió la Organización, y era un recargo “groso”; pero decidí afrontarlo porque no peleaba un puesto con nadie. Pensé en salir de esa situación y meterle para adelante; así fue que se encolumnaron todos detrás de mí, eran cuatro o cinco cuatri y otros cuatro o cinco autos, entre los cuales estaba la Toyota de Giacoponi. Como sólo mi GPS iba a ser penalizado, los demás dijeron de ir a hablar todos para que me redujeran la pena o nos dieran la misma pena a todos; pero les dije que no se preocuparan, que me debían un asado cada uno y la cuestión terminaba ahí nomás…

Para mi sorpresa, después no me apareció la penalización. Iban a darme unas cuatro horas, pero no lo hicieron; creo que evaluaron la situación, la analizaron satelitalmente, se dieron cuenta que había nueve vehículos en la misma posición y sería injusto castigar a un piloto cuando se beneficiaron nueve.

Así empezó la etapa 10, complicada con eso. Más adelante agarré buen ritmo de nuevo, fui pasando bien por los waypoints, hasta que encontré un piloto deshidratado. Era un brasilero de la moto 174, que estaba prácticamente inconsciente, con los labios blancos, todos partidos… Así que le di toda el agua que me quedaba, lo corrí de la huella, corrí también la moto de ese lugar, llamé al helicóptero y quedé con él hasta que llegó la asistencia. Ahí estuve detenido 42 minutos. A ese tiempo supuestamente tendrían que habérmelo reintegrado pero no lo hicieron porque no me quejé, no reclamé; no era de mi interés tampoco… Había hecho el bien y 42 minutos no me significaban nada, más allá de que en vez de haber salido 14º, hubiese quedado 9º.

Terminé bien la etapa 10, con el cuatri entero. Ya sabíamos que la 11 sería más o menos y la 12 era sólo un trámite.

Mencionaste dos gestos tuyos de camaradería. ¿Hubo alguno hacia vos? ¿Necesitaste ayuda para poder seguir en carrera en algún momento?

- En realidad, no necesité ayuda. Estuve parado más de una vez y todos los que pasaron al lado pararon y me preguntaron qué necesitaba; pero estaba arreglando una cubierta o cambiando una goma… Eran problemas que podía solucionar yo solo, así que les dije que siguieran, que no se demoraran; pero la actitud de camaradería estuvo, sobre todo de parte de los cuatro o cinco que andábamos más o menos juntos en cuatri: mi compañero Leandro Creatore, Pablo Ríos, Pablo Bustamente, Luquitas Innocente…

En un momento, encontré a Lucas volcado, con su Can-Am 4x4 que es pesadísimo, así que lo ayudé, dimos vuelta el cuatri y seguimos…

Fue fundamental para tu logro el apoyo que tuviste de parte de tu equipo oficial como el resto de la gente que te acompañó…

- Sí, por supuesto. Fueron una parte fundamental; sin un apoyo, yo no podría terminar el rally. No sé cómo hacen los pilotos que corren en malle moto, solos, sin equipo… En cuatri, corrió sin asistencia Carlitos Verza, un amigo, que anduvo en mis tiempos. Lo veíamos llegar al vibouac y se desvestía para ponerse a desarmar el cuatriciclo. Cuando nosotros dormíamos cinco horas, él dormía tres… No sé cómo lo hizo. Para mí fue fundamental el trabajo de mi equipo: Andrecito Justel, mi mecánico; el “Gaucho”, Leo Bastiani (chofer de la camioneta que iba por adentro), y toda la banda de amigos que iba por afuera, donde iban tres camionetas, así que estábamos como un equipo grande. Si bien no eran profesionales, al sumar cuatro o cinco años en esto, ya son personas más idóneas para un rally. En nuestro primer Dakar no sabíamos dónde terminaba un especial, dónde era la neutralización, nos costaba encontrar coordenadas… En cambio ahora ya no pasó esto, el equipo llegó a todos lados.

¿Y con el equipo “aceitado” le decís “basta” al Dakar?

- Hace unos días me llamó Leandro Creatore y me preguntó si no me habían agarrado ganas de empezar a entrenar de vuelta. Me dijo que después del quinto día el cuerpo le pedía salir a trotar, hacer algo; pero yo le respondí que me pasaba lo mismo, que ahora el cuerpo me pedía asados. Me aseguró que yo iba a estar así hasta mayo, cuando se abran las inscripciones para el próximo Dakar, pero le dije que no, cuando se habiliten las inscripciones voy a sentir lo mismo que siento ahora. Ya está.

¿Vas a limitarte entonces al Ruta 40 u otras carreras similares?

- Claro, le digo “basta” al Dakar nomás. El Ruta 40 se dividió en dos, y Diego Bonetto, de Chivilcoy, que esta vez hizo de team manager, quiere correr uno de esos dos rallies con una Honda 450 que está armando de a poco. Está entusiasmado, así que le dije que si él se anota, yo lo acompaño. Iríamos atrás, tranquilos, despacito, a pegar la vuelta, a comernos unos bifecitos al disco a la noche…Le gustó la idea, así que no sé si no vamos a participar.

Y me encantaría que “se prenda” alguien de Bolívar…

Y…con las travesías que has organizado, más este logro en el Dakar, quizás haya más de uno con ganas de hacer un rally…

- Me parece que es el momento de “largarse”. En marzo, acá en Bolívar, se haría una fecha del enduro rally zonal, un off road con hoja de ruta, lindo, y si hacen esa carrera van a quedar más entusiasmados todavía los chicos de Bolívar.

Me encantaría armar un mini equipo local, con tres o cuatro pilotos, e ir juntos a hacer un Ruta 40.

Sería una lástima abandonar todo lo aprendido hasta ahora…

- Y…en estas carreras aprendés o aprendés, no te queda otra. El rally más corto que he corrido, ha sido de cinco o seis días, entonces son varias carreras, una detrás de otra, que disputás en poco tiempo. De esa manera, a los errores que cometés con una hoja de ruta un día, al día siguiente ya no lo repetís. Así te vas “aceitando”. Si metés dos o tres carreras de esas en un año, parece que no pero son doce o trece etapas por año y eso es experiencia.

Leímos en Facebook que hay alguien que quiere comprarte hasta las botas que usaste en el Dakar. ¿No pensaste en trabajar la “marca Pando Dakar”, explotar comercialmente todo esto?

- Sí, pero tengo un museo en casa, no vendo nada. Tengo los cuatri, un par de motos viejas, alguna nueva, los cascos… Guardo todo, soy un acumulador compulsivo como me dice mi mujer. Me hice mi bunker y ahí tengo todas mis porquerías.

¿Sos consciente de que te metiste en la historia del deporte de Bolívar al completar el Dakar?

- No, no me he dado cuenta. Siento que es grande el tema, pero no caigo todavía. Por eso mismo, lo que hice con el cuatri de carrera es tomar la decisión de no tocarlo nunca más; no voy a venderlo, no voy a pintarlo, no voy a sacarle los calcos, no voy a sacarle las rayaduras ni las herramientas ni el instrumental de navegación… Quedará en mi museíto. Lo heredará en su momento mi hijo Alfonso, así que ya tiene dueño; pero decidirá qué hacer cuando sea mayor. Sí estaré encantado si alguien me lo pide para llevarlo a una muestra u exposición; pero sepan que irá tal como terminó al llegar a Buenos Aires.

Tendrás agradecimientos o dedicatorias para hacer…

- Sí, a todos los chicos que anduvieron conmigo en el Dakar y a los negocios que me dieron una mano para poder participar.

S.M.