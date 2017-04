El actor y modelo Sebastián Pelegrinelli fue quien reveló haber sido acosado por el mediático en varias ocasiones.

Sebastián Pelegrinelli fue quien reveló haber sido acosado por Tomasito Süller en varias ocasiones. Esto salió a la luz una semana después de que se viralizaran unas supuestas fotos del ex Combate vacacionando desnudo.

"En 2015 coincidí trabajando con él en un programa que se emitía por la TDA, llamado Famosísimos. Yo era panelista al igual que él. Desde el primer momento me faltaba el respeto, me tiraba propuestas, sabiendo que yo estaba recién conociendo a mi actual novia. No sólo pasaba fuera del programa, sino que durante la emisión en vivo ha llegado a hacer comentarios desubicados".

El actor y modelo de 25 años prosiguió: "Llegué a tal punto de incomodidad, que lamentablemente tuve que renunciar al ciclo. La producción me trató muy bien, pero el problema fue con él. Traté de poner la mejor cara siempre, sentía que yo estaba siendo falso porque sonreía cuando no me sentía bien".

Y para colmo, Sebastián ya lo venía padeciendo desde años atrás: "En el 2012, cuando vivía en Miramar, también me mandaba mensajes por Facebook. Él me había enviado la solicitud y yo lo acepté porque lo veía en la tele junto a Amigacho, Guido y Jacobo... Pensaba que era buena onda y ubicado. Lo terminé bloqueando por faltarme el respeto. Es un ser muy agrandado y soberbio. Se lo dije años más tarde cuando trabaje con él, pero pareció no importarle".

"Me decía *Musculoca* porque usaba musculosa en algunas fotos que yo subía. Me ponía comentarios en las fotos desubicados, por ejemplo *mmmm oh oh oh* *ayyyy mmm succioname todo* ¡Un quemo!".

"La última vez que me enteré que había hecho un comentario, fue durante un programa de C5N, el cual se comunicó con la conductora y le dijo que había pasado algo entre nosotros, obviamente que fue un comentario con mala intención y falso que no prosperó. En el mismo programa conté que él quería pero yo no. Creo que tenía algún tipo de obsesión conmigo"

"Tengo todos los chats de Facebook y WhatsApp, además de que en los archivos de los programas se pueden encontrar las cosas que me decía. No creo tener que llegar a mostrar todo porque ya todos saben cómo es él", aseguró.