Entrevistada por un ciclo radial, la cantante habló sobre su carrera artística y sus relaciones amorosas. Mirá lo que dijo!

Tini Stoesseldialogó con Carlos Monti para el ciclo que el periodista conduce por Radio 10 Bien Arriba. Durante la entrevista, la talentosa morocha que está de novia hace muy poco tiempo con Pepe Barroso Silva, habló de las relaciones amorosas y su carrera artística, sorprendiendo con algunas declaraciones.

"A él lo conocí hace dos meses, cuando grabé mi primer video como solista. Él estudia en Los Ángeles, juega al fútbol. Es modelo porque es muy lindo. Es una relación normal de chicos de 19 años, a la distancia. Me acostumbré a las relaciones a distancia. Quizás toda mi vida va a ser así. Estoy acostumbrada. Por otro lado, la convivencia me ahoga cuando lo veo en mis amigas. Me enamoró todo de él. Su forma de pensar, como es", sinceró.

Luego, se explayó acerca de su carrera: "Arranqué a los 14 años y desde ahí no paré. Después de que terminó Violetta, tuve tiempo para relajarme bastante. Pude hacer mi disco, lo que me ayudó a bajar un montón. Viajamos por todo el mundo con la gira".

Y agregó: "Me gusta mechar entre la carrera de cantante y la actuación. Querer ser como alguien es frustrante, porque nunca vas a poder ser como esa persona".

Finalmente, tocó el tema de la comparación con Lali Espósito: "No me molesta la comparación con Lali. Somos muy diferentes. Me la crucé una vez en un evento. No tengo ningún problema. Le deseo lo mejor".