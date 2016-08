TODOS LOS CINES EL CINE

Escribe: Nadia Marchione

Haciéndome eco del premio más que merecido que fuera otorgado a la mejor película en nuestro Festival de Cine Leonardo Favio, cuya quinta edición culminó hace apenas una semana, comparto un texto que escribí recientemente para la revista El Amante sobre una de las películas más interesantes y singulares que ha dado nuestro cine en los últimos años, Juana a los doce, de Martín Shanly.

LA POÉTICA DE LA FALTA

Juana tiene doce años y, como se dice habitualmente, “no le falta nada”. Va a un colegio privado, bilingue y católico y vive con sus padres y su pequeño hermano en una casa confortable y amplia de algún lugar de zona norte.

Sin embargo, la madre de Juana es citada numerosas veces al colegio para charlar sobre el comportamiento de Juana en clase. Al plantel docente y directivo le preocupa la actitud de Juana, que permanece callada, distraìda o perdida, como en su mundo, en las clases. Les preocupa que se relaciona poco con otros, y que no sea como el resto, que no encaje.

A la madre de Juana también le preocupa. Por eso decide hacerle caso a los directivos de la escuela (que no era la primera vez que se lo sugerían) y comenzar a estudiar a Juana. Será neurológico? Psicológico? O será algo que se arregle con clases de apoyo particulares? Hay que probar todos los métodos para que Juana empiece a rendir en el colegio, para que espabile, despierte y la rareza de su comportamiento desaparezca y dé lugar a una nueva Juana, que encaje en el molde preestablecido del colegio privado, bilingue y católico que sus padres eligieron para ella.

Ese, básicamente, es el argumento de Juana a los 12, ópera prima de Martín Shanly, un jovencísimo director que parece conocer muchísimo de lo que habla.

Vista desde aquí, desde el espectador, que empatiza inmediatamente con la sonrisa irregular de niña de doce años de Juana, Juana es una niña perfectamente “normal”. Quién a esa edad (o a otras edades pasadas, o a otras que vendrán) no se sintió un poco perro verde. Quién no deambuló pasillos escolares sin entender bien de qué iba la cosa para los demás, que parecían entenderlo todo. A quién no se le manifestó el sinsentido de la existencia en estado puro y condensado cuando las hormonas apenas se empezaban a despertar en el cuerpo y no encontraban salida por ningún lado. Por eso para nosotros, los que estamos aquí fuera de ese ambiente opresor de colegio secundario privado, bilingue y católico, fuera de esos platitos pintados con dibujos lindos que hace la madre de Juana, no hay nada raro con Juana. Es más, la entendemos, la seguimos y hasta Shanly logra que nos sintamos un poco ella, un poco examinados en nuestra rareza, en nuestra particularidad. Porque si hay algo que logra la sutileza con la que elige contar escenarios, personajes y situaciones Martín Shanly, es no forzarnos a senitr ni pensar nada cuando vemos la película. La cámara se desliza mostrando a Juana con una naturalidad y una belleza que no invita a juzgar a nadie. Somos un poco ella durante la visión de la película, que se vuelve netamente disfrutable, como un recuerdo prestado que por una hora y algo se nos vuelve propio.

Hay una escena clave de la película donde Juana critica unos platos que pinta la madre porque le dice que son demasiado lindos. La madre le contesta que ella se esfuerza por lograr que queden lo más lindos posible porque eso debe ser así, pero Juana no entiende. Juana no entiende la belleza tal como la concibe la madre porque está en su propia búsqueda de la belleza, porque está aprendiendo a mirar el mundo con ojos propios, a pensarlo por sí sola. Por eso no percibe la falta en los dibujos que le muestran los psicólogos: porque la falta es parte esencial de la existencia, es lo que le da poesía a la vida y Juana lo está entendiendo. Juana está aprendiendo a vivir con un papá que es un teléfono, con una mamá que no la escucha y un mundo adulto que sólo exige de ella el cumplimiento de la norma. Porque fuera del colegio privado, bilingue y católico las cosas también son así, y Juana está aprendiendo eso: que los adultos muchas veces buscamos en los niños que sean nuestro refllejo, que se nos parezcan en nuestra pretendida normalidad, que hablen inglés perfecto o tomen mate amargo, que les guste la perfección o que la aborrezcan, según sea el caso de cada uno. Pero Juana está buscando su propio camino. Por eso aprende a dejar tranquilos a los adultos, usando su inteligencia para despistar y poder seguir mirando el mundo con ojos de turista. Que al fin y al cabo es una de las cosas más lindas que te deja con los años esa etapa; esa extrañeza en la mirada, esa capacidad continua de pregunta sobre lo que está fuera de nuestros bordes. Ese encantamiento por la falta y la fealdad que se empiezan a manifestar en todo su esplendor, esa poética propia y singular que empieza a descubrirnos seres únicos, mirando el mundo de los adultos como lo que realmente es: un desfile de personajes que sólo buscan cubrir su falta con la frescura de los más chicos. Como vampiros zombies de dientes prestados por papá.