SE CUMPLIRÁN EN OCTUBRE

Este año Artecon alcanzará treinta y cinco años de labor teatral, y todo lo que hará en 2017 girará en torno de ese aniversario de número redondo, que se cumplirá el 16 de octubre. “La idea de festejo pasa por hacerlo teatralmente”, puntualizó el director del grupo, Duilio Lanzoni.

En principio, Artecon tiene previsto estrenar en marzo una obra que viene ensayando desde 2016, Los puentes quemados, de autoría de Lanzoni y protagonizada por Lorena Mega, Nacha Rodríguez, Carolina Castillo y Marina Hernández. La pieza trata acerca de una historia real ocurrida en Mar del Plata. “Refiere a un caso de la última dictadura. Una gremialista de base es secuestrada por las patotas militares. Con la violación sistemática que solían hacer, queda embarazada (tenía dos hijas), y al ser liberada de inmediato da en adopción a su hijo, hasta que treinta y cinco años después, métodos de ADN mediante, ese hijo se presenta y le confirma que en realidad no es hijo de esa violación sino de su padre, dado que ella estaba embarazada y no lo sabía”, relató el dramaturgo bolivarense.

Desde lo teatral, “trabajaremos en torno a Brecht y su realismo crítico, de manera que haremos una experiencia diferente en relación a lo habitual en nosotros, con el teatro mostrando sus costuras. Los que concurran a ver Los puentes quemados verán cómo la mascarada teatral está desenmarañada para que el espectador vea cómo se construye la obra, y no nos dejemos llevar sólo por la anécdota, que podría ser melodramática, y podamos hacer un análisis crítico de esa realidad”, explicó Duilio.

Después, para septiembre Artecon prevé el estreno de una obra referida a un suceso histórico acaecido en Bolívar a poco del golpe de estado de 1955 que derrocó al gobierno constitucional de Juan Perón. El sociólogo Miguel Gargiulo está llevando adelante una investigación al respecto, que derivará en un libro a publicarse el mencionado mes y que será acompañado teatralmente con el estreno de la obra que dirigirá Lanzoni. El suceso tiene que ver con el resguardo del busto a Eva por parte de dos vecinos bolivarenses, en días de asalto al poder por parte de la revolución fusiladora y de furia antiperonista en todo el país.

Además, el grupo planea retomar la oferta de talleres formativos para adolescentes, que estarían a cargo de Lorena Mega.

En cuanto al festejo puntual de las tres décadas y media, Artecon proyecta un espectáculo de micromonólogos en torno a la palabra aniversario, para lo cual ha invitado a escritores y a directores. “De hecho, autores de la talla de Alejandro Robino, Siro Colli, Pancho Ananía y Luis Cabrera ya aceptaron el convite para escribir, y algunos otros para dirigir, tal el caso de Gustavo Bonamino, uno de los fundadores de Artecon y actual profesor del IUNA”, adelantó Lanzoni.

Por otra parte, la celebración incluirá una cena aniversario.

Chino Castro

“Lo del año pasado será difícil de superar”

El año pasado protagonizaron dos hitos culturales a nivel local, junto a la Dirección de Cultura: los recitales de Raúl Barboza y Chango Spasiuk. ¿En la materia hay algún proyecto para este año?

-Te diría que fueron tres hitos, porque agregaría el recital de Luis Enrique Mejía Godoy y Adrián Goizueta. No hay ningún proyecto aún. Será muy difícil de superar eso, de cualquier forma que lo miremos. La única posibilidad que tenemos es hacerlo en sociedad con la Dirección de Cultura, y no hemos charlado todavía con Pablo (Luján Bucca, director de esa cartera municipal). Donde aparezca una oportunidad, la aprovecharemos. Tenemos alguna posibilidad con músicos latinoamericanos, por el lado de Modesto López (director del film El caído del cielo, que hace unos meses se estrenó en Bolívar con la presencia del propio hacedor de la obra). Él es el dueño de la edición Pentagrama, el sello mexicano que edita toda la música latinoamericana que anda dando vueltas, y nos dijo que habrá dos o tres músicos de renombre que visitarán la Argentina este año, y que a él particularmente, a través del contacto con Goizueta y con Mejía Godoy, le interesaba que se acercaran a nuestra ciudad. Pero son posibilidades, no puedo adelantarte nada en particular porque no tenemos nada en concreto. (En la carpeta de Artecon figuran algunos nombres más, de artistas argentinos de relieve dentro del género folclore moderno o de fusión.)