COLUMNISTA

Las palabras son fascinantes. Traen consigo un cúmulo de historia, de saberes que los que las usamos –salvo escasísimas ocasiones- desconocemos por completo.

Y así vamos por la vida y el mundo usando el idioma, repitiendo sin saber, definiendo y redefiniendo.

Cuando me decían que el idioma estaba vivo y que por eso las palabras cambiaban de significado o se sufrían –en el sentido exacto de sufrir- modificaciones en su sentido, la verdad: por lo bajo y por lo alto, utilicé improperios diversos y me negué, de puro terca y en honor a un abuelo vasco, aceptar bajo cualquier punto de vista semejante estupidez.

Al cabo la vida va transcurriendo y uno soporta pavadas –y nos tanto- mucho más graves o con mayor efecto dañoso que la aseveración de que el idioma está vivo.

Por estas hojas me habrá leído quejarme sin piedad de los eventos, que proviene de eventual, eventualidad, justo todo lo contario a lo que hoy en día entendemos como tal. Ahora hay que gente que “organiza eventos”. Y bueno, no es tolerancia, es cansancio, que uno no va a estar diciendo a todos estas cuestiones porque te califican de insano, te evitan como a un bache y es más, nos entrampan tanto que terminamos diciendo “el evento del año”, ¡Evento no es eso! Nadie da pelota, ergo evento es un espectáculo, fiesta, algo organizado. En fin, hagan lo que quieran.

En alguno de los libros de libros de nuestra lingüista Ivonne de Bordelois leí alguna vez algunas cosas que me hicieron pensar que después de todo aquello de que el idioma está vivo, podría (así en potencial, ni loca le voy a dar la razón) no ser una estructura inmodificable. Bueno, convengamos con Bordelois no es ninguna dormida y es un placer para la cabeza leer a esta egresada de la UBA, que como tenía un rato libre pasó por La Sorborna para ver cómo venía la mano (¿Qué mano? ¿venir?) con las palabras.

Fue por entonces que supe que la palabra trabajo (ese sustantivo que nos califica porque nos dignifica, dicen) tenía su origen en una palabra del latín: Tipalium. Muy bien, domingo a la mañana, post cena de sábado –que ahora se usa el blanco pero prefiero el tinto- usted se preguntará con qué desayuné.

Al parecer el tripalium era una especie de cepo de tres puntas que, vaya a saber cómo y no me lo quiero preguntar servía para amansar bueyes y también para ponerle los patitos en lo que suponía que era la fila correspondiente a algún que otro humano. Dicho menos livianamente y condenando, como corresponde, era un elemento de tortura.

Fíjese. El trabajo que nos dignifica, tiene su siginificado original en tripalium, que era una forma de tortura, de modo que trabajar no debe ser ni haber sido tan lindo que digamos. En todo caso el relato capitalista nos convenció de que no midiéramos el tiempo en segundos, minutos, horas y ya no en estaciones del año y ahí vamos, apuraditos creyendo que nos dignificamos haciendo unos morlacos cuando en realidad otros se llenan los bolsillos. No somos boludos, nos convencieron, porque además suena lindo, el trabajo dignifica, ganarse el pan con el sudor de la frente y demases. No me voy a poner a discutir el modelo capitalista porque miren el despelote que hizo este muchacho Carlitos Marx.

Todo lo antes dicho busca un sólo objetivo, complicarle el domingo. No. No tire el diario, contiene textos valiosos (nunca “vale la pena” sino diríamos que es una pena leerlo pero que ese esfuerzo sirvió para algo). Vengo complicada. Perdóneme. Es agosto, me cae mal.

No intento en modo alguno hacer lo que dije en el párrafo anterior, sino simplemente, invítarlo/invitarlos a pensar en otra palabra que usamos bastante y que tiene ruiditos diversos: competir.

Y sí, compitieron en las olimpíadas, se compite por entrar a un puesto de trabajo, por ser la más linda de la cuadra, y cuando no dá, nos abocamos a intentar escribir de etimología, que no es un trabajo porque no tortura a quien lo hace, no teniendo la misma suerte el lector.

En los últimos días en las redes sociales se ha planteado, de manera muy interesante cuál debería ser el rol de los padres y docentes ante los “encuentros desencontrados” que están teniendo nuestros adolescentes que compiten en diversos espacios intercolegiales que terminan en puteadas en colores y enfrentamientos entre colegios.

Esto no es nuevo, que siempre entre una secundaria y la otra había “pica” (huelo a naftalina), pero ahora compiten y se a veces se enemistan, agravian, dañan innecesariamente, encima por las redes que yo me animo a decirle miedoso a Tyson.

Competir es una palabra del latín “competentia” que significa “cualidad del que lucha para conseguir un premio. Esta palabrita tiene un prefijo “con (Kon en verdad)” que parece tener raíz indoeuropea que significaría “junto, cerca de de”. También hay un verbo en latín “petere” que significa “atacar, pedir) que al parecer está vinculado a “pet” que sería algo así como “precipitarse, volar”, “nt” indican el agente “potente, arrogante”. Ajá. Y como si fuera poco hay un sufijo “ia” que da cuenta de la “cualidad” de algo, tal como “influencia, secuencia, sentencia”.

¡Qué despelote! Cualidad, lea bien, cualidad, del que lucha para conseguir un premio. Eso de la “sana competencia” es tan loco como organizar eventos. O sea que tan sano, tan, pero tan, nunca me pareció. Sobre todo porque el que compite no siempre tiene claro eso de divertirse, sino que va a ser el mejor, a aplastar al otro, luchar con el enemigo, a hacerlo pelota porque de eso modo será superior.

A ver muchachada, ¿en qué andamos pensando? ¿En vale todo? La verdad, me cae mejor la palabra compartir (“Cumpartire”) que es tomar algo, dividirlo y repartirlo. Como compañeros, que dividen el pan y lo comen juntos.

¿Nos ponemos a pensar qué les enseñamos a los chicos?