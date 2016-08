COLUMNISTA MÚSICA

‘Cuatro mujeres’

“Piel negra, brazos largos, pelo crespo. La espalda fuerte, capaz de aguantar el dolor, tanto dolor infligido una y otra vez, y otra vez, y otra vez… Tía Sarah es mi nombre; así me llaman.

Azafrán tostado es mi piel, melena larga. Vengo de la frontera entre dos mundos. Mi padre era rico y blanco; una noche, ya muy tarde, violó a mi madre. Siffronia es mi nombre; así me llaman.

Mi piel es bronceada, mi cabello hermoso, mis caderas te seducen, mis labios saben mejor que el vino. ¿De quién va a ser esta preciosidad? Tuya, cariño, si es que tienes dinero. Mi nombre es Cosita Dulce; así me llaman.

Canela es mi piel y áspero mi carácter. Mataré a la primera madre con la que me cruce porque mi vida ha sido demasiado dura. Soy hija de esclavos y ya sólo me queda resentimiento. Mi nombre es Melocotones; así me llaman….”

Nina Simone escribió ‘Cuatro mujeres’ en 1965 y la publicó un año después en el álbum “Wild is theWind”. Estaba muy comprometida con la causa de los derechos civiles de la población negra en Estados Unidos, todo un tema que aún persiste en el país del norte. En esta canción Nina retrata la situación de cuatro mujeres: la tía Sara, que nació esclava; Safronia, una mulata oprimida que fluctúa entre dos mundos; ‘Sweet Thing’, que vive de la prostitución; y Peaches, que carga con el resentimiento ancestral de su raza oprimida.

Dos años antes de la salida de ‘Four Women’, Nina Simone escribió ‘Mississippi Goddam’, conmovida por un terrible hecho. Al atardecer del 15 de septiembre de 1963, en una de las ventanas de la iglesia baptista de la 16th Street en Birmingham, estado deAlabama, estallaron doce cartuchos de dinamita colocados por miembros de Ku Klux Klan. Cuatro niñas negras murieron: Denise McNair, de once años, Cynthia Wesley, Carole Robertson y Addie Mac Collins, las tres de catorce. Inmediatamente las autoridades identificaron a los sospechosos. Sin embargo, el FBI bajo la dirección de Edgar Hoover, hizo todo lo posible para cerrar la investigación.

Un mes antes le habían disparado a Medgar Evans, un luchador por la igualdad de educación en la Universidad de Mississippi. Falleció en un hospital de Jackson, Mississippi, se le negó acceso por ser negro.

“Alabama me tiene muy molesta, Tennessee no me deja descansar y todo el mundo sabe lo que pasó en Mississippi, ¡maldita sea! / Piquetes, boicots escolares, intentan decir que es una conspiración comunista / todo lo que queremos es la igualdadpara mi hermana, mi hermano, mi gente y yo…”

Canta Nina en ‘Mississippi Goddam’.

Nina Simone integró los Black Power, movimiento activista en defensa de la raza negra, en sus memorias hablaba de Martin Luther King, Malcom X y Stokely Carmichael: “Mis amigos están todos muertos o en el exilio. Si hubiera podido elegir habría sido asesina y respondido golpe por golpe…”, luego expresó: “En el movimiento viví a una velocidad vertiginosa. La música y la política determinaban mi vida. No tenía ninguna otra ambición personal. Quería lo que otros millones de estadounidenses también querían. El asesinato de Malcolm X hizo que mis pensamientos se orientaran con aún más rapidez en la dirección que yo ya había tomado de todas formas, el reconocimiento de que la violencia sería una parte inevitable de nuestra lucha.”

Comprometida con la causa, también grabó en 1965 ‘Strange Fruit’ (en “Pastel Blues”), el tema que escribió Abel Meeropol, un profesor judío de Nueva York, escandalizado al ver una otografía de un linchamiento de dos afroamericanos en un estado del Sur. ‘Strange Fruit’ fue popularizada por Billie Holiday en 1954.

En “To Love Somebody” (1969), Nina incluye ‘Revolution’, versión libre del tema de John Lennon en los Beatles con otra letra: “Cantamos de una revolución, de cambiarlo todo de una vez / Va más allá de la evolución, hay que pensar las cosas al revés / Sólo podremos ponernos de pie cuando nos quitemos ese pie de encima…”

En la misma dirección publicó “Emergency Ward”, álbum de 1972 en protesta contra la guerra de Vietnam que incluye una encendida versión del ‘My Sweet Lord’ de George Harrison de más de dieciocho minutos de duración en la que Nina incluye un poema de Dave Nelson titulado ‘Today Is A Killer’; además hay una desgarradora y personal interpretación de poco más de once minutos de ‘Isn’t It A Pity’, otro tema de Harrison.

La concertista que no fue

Nina Simone nació con el nombre de Eunice Waymon. Hija de una pastora metodista, fue una niña prodigio del piano. Apoyada por su profesora de música estudió en la prestigiosa Escuela de Música Juilliard de Nueva York; luego su familia se trasladó a Filadelfia donde le rechazaron una beca por su condición de raza negra.

Para continuar solventando sus estudios musicales, comenzó a tocar en un bar de Atlantic City. Se hacía llamar Nina Simone (por la actriz francesa Simone Signoret) para que su madre no se enterara que tocaba en esos lugares ‘demoníacos’. A Nina le exigían cantar y tocar un repertorio acorde al ambiente, de esa manera dejó de lado sus aspiraciones de concertista y comenzó a tocar música popular. Los oyentes se eclipsaban con esa exquisita pianista de imaginativos arreglos, de voz ligeramente grave, expresiva e intensa. Su versatilidad le permitió transitar un repertorio muy variado y a menudo, en vivo interpolaba fragmentos clásicos de Bach, Schubert o Chopin a sus canciones.

“¿Sabías que la voz humana es el único instrumento puro? - contaba en la biografía escrita por Nadine Cohodas - ¿Que tiene notas que ningún otro instrumento posee? Es como estar en medio de las teclas del piano. Las notas están ahí, las puedes cantar, pero no las puedes encontrar en ningún otro instrumento. A mí me pasa igual. Yo vivo en medio. Vivo en los dos mundos, el blanco y el negro. Soy Nina Simone, la estrella, y no estoy aquí. Soy una mujer. Mi ser secreto se encuentra entre estos mundos.”

Durante la guerra de Vietnam, se negó a pagar los impuestos, el Estado presentó una orden de detención en su contra, debido a esta persecución abandonó los Estados Unidos en 1970. Vivió en Liberia, Túnez, Holanda; Londres; y en Francia, donde falleció el 21 de abril de 2003, cerca de Marsella. Había profetizado: “Moriré a los setenta años de edad, pues después solo hay dolor.”

Me siento bien

En 1965 los ingleses Anthony Newley y Leslie Bricusse escribieron ‘Feelin Good’ para el musicale "The Toar of the Greasepaint - The Smell of the Crowd. Nina Simone se enamoró de la canción y ese mismo año la grabó, incluyéndola en su álbum “I Put Spell On You”. Nina Simone graabó casi cincuenta discos, todas las canciones que eligió tomaban otra dimensión bajo su voz. De todas ellas, elegimos ‘Feeling Good’ (Me siento bien) para cerrar esta columna, todo un canto de agradecimiento a la vida y una buena manera de recordar a Nina Simone. Volcánica, polémica, comprometida, de un estilo único: “Pájaros que vuelan alto, sabes cómo me siento / Sol en el cielo, sabes cómo me siento / Brisa a la deriva, sabes cómo me siento / Es un nuevo amanecer, un nuevo día, una nueva vida para mí y me siento bien / Flor en el árbol, sabes cómo me siento / Libélula bajo el sol, sabes lo que quiero decir, no? / Estrellas, cuando brillan, sabes cómo me siento / Perfume del pino, sabes cómo me siento / Oh, la libertad es mía y sé lo que siento / Es un nuevo amanecer, un nuevo día, una nueva vida para mí…”