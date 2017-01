Desde el Ejecutivo Municipal se aspira a un proyecto ambicioso para el parque, con concurso de arquitectos incluido, algo similar a lo que se hizo en el Centro Cívico, esperando que esta vez salga mejor y no volvamos a trasnformarnos en las viejas “Acollaradas”, que eran las lagunas similares al espejo de agua de la glorieta que han ido desapariendo por la acción del hombre.

Está muy bueno pensar en modificar algunas cuestiones de parque, siempre y cuando se escuche al vecino, que es en definitiva el que lo usa y lo usará esté la gestión municipal que esté.

El tema es que antes de pensar en un proyecto tan ambicioso primero debería mirarse el parque hoy, con el deterioro de su piso, sea asfalto o de tierra, el cual no ha tenido mantenimiento en el último tiempo.

Supongamos que repavimentar el parque sería absurdo porque es preferible que se continúe con el pavimento en los barrios; pero al menos las calles de tierra de “Las Acollaradas” merecen el paso de alguna máquina vial que los mejore, que al parecer hace rato que no se da una vuelta. Quizás sea entendible que no pase por estos días, ya que la falta de lluvias no acompaña para trabajar la tierra; pero en algunos sectores hace bastante que no se ve un emprolijado.

El parque es para quienes visitan Bolívar una de las imágenes que se llevan de la ciudad. Hay pocos lugares en la provincia con “Las Acollaradas”; pero podría tener un mejor estado de conservación.

Entendemos que no se requiere de un gasto exagerado enviar una máquina a emprolijar los caminos internos. Al menos la mitad de la población local visita el parque todas las semanas, que encuentran con estos “detalles” vayan por los caminos pavimentados o de tierra.

Angel Pesce