Escribe: Nadia Marchione

La semana pasada nos adentramos un poco en las revueltas aguas del conflicto INCAA/ENERC vs. Ministerio de Cultura que azota el embravecido panorama cultural actual.

Han pasado ya varios días y la cosa no parece esclarecerse demasiado. Siguen las asambleas, siguen las polémicas y los cineastas salen a defender algo que el Ministro de Cultura y su gente aseguran que no está amenazado.

En medio de todo esto uno sigue viendo y reviendo películas, y justamente por el contexto actual me parece interesante dedicarle hoy este espacio a una película pequeña de un director que conoce muy bien esto de hacer cine independiente.

Una de esas películas que si desaparece el fondo de fomento del INCAA (o se achica) será cada vez más difícil de encontrar, porque se reducirán considerablemente las posibilidades de los cineastas de llevarlas a cabo.

Por suerte "Anagramas", de Santiago Giralt (que estuvo el año pasado presentando su película "Jesse James" en el Festival de Cine de nuestra ciudad) ya está hecha y es uno de esos manifiestos de independencia en formato película que podemos encontrar.

Aquí algunas apreciaciones sobre esta pequeña y arriesgada película. Y, una vez más, un reconocimiento a la capacidad de Giralt y todos esos cineastas que andan por ahí, para seguir pudiendo correr esos riesgos. Ojalá no perdamos esa oportunidad de seguir disfrutando la variedad y diversidad que hasta el día de hoy genera el cine argentino.

Y no más cháchara. Vamos al grano: Simona - Nacho - Esteban - Duilio - Vera - Ariel. He aquí los elementos. Personajes. Posibilidades de historias que se van abriendo camino en el elegante mundo del Sr. Giralt. Como si fuera una gran fiesta swinger, el director de "Antes del Estreno" juega con sus personajes a cambiarlos de lugar, a quebrar el orden establecido y ponerlos a convivir con otros. Casi como un “qué pasaría si…” -que en definitiva es como la vida misma de cada uno de nosotros fuera del cine-, un desfile de encuentros y desencuentros con gente que será más o menos fundamental para cada uno, que dejará huella o será nada, que visitará una vida o se quedará para siempre.

Así, estas tres parejas son en "Anagramas" “visitadas” por otros. En cada cuento hay visitas que en otros cuentos son protagonistas. Vidas que se cruzan en algún momento, pequeñas escenas de quiebres cotidianos que en el ojo de Giralt se convierten en algo digno de ver, en un placer, en un bocado exquisito, de colección, en un devenir de imágenes de una belleza que uno quisiera robarle al cine para la vida diaria, esa que ahí afuera es en colores pero a veces tan gris.

"Anagramas" es esencialmente elegante. Giralt, con un ineludible estilo cassavetiano, muestra a sus personajes en medio de puestas en escena super cuidadas estéticamente, que recuerdan a veces incluso al cine mudo (efecto que se ve apoyado por un particular uso del sonido y la música en escena). Los lugares por los que las criaturas de Giralt se mueven son de un Buenos Aires extrañado para formar parte de esta película y no de otra, de este bello mundo de gente hermosa que camina y habla elegantemente. Porque Giralt parece estar diciéndonos permanentemente que esto es una película y no la vida, extremando el artificio del cine porque le gusta jugar con el cine, barajar sus elementos técnicos como baraja a sus personajes, hacerlos visitar lugares inesperados y ver qué sale.

Y el resultado es delicioso. Esa elegancia del estilo de "Anagramas" está en cada uno de sus elementos pero por sobre todo en los actores. Giralt no le tiene miedo a la belleza, y cuenta historias con gente hermosa. Los actores y las actrices (incluidos los niños, claro) son bellos y elegantes, pero no actúan como gente bella y elegante, sino como personas reales. A la belleza la vemos nosotros, de este lado de la pantalla, disfrutando de esas cadencias para hablar o moverse. Ellos ahí respiran (por suerte), se putean y se despeinan. Y nosotros acá vemos la belleza.

Y "Anagramas" es, ante todo, una película independiente. Giralt y su equipo entienden -algo que ya se ve desde "UPA", esa aventura colectiva de la que Giralt formó parte- la independencia del cine (y otra vez los ecos de Cassavetes) no sólo como una mera forma de producción, sino como una estética en sí misma. En ese sentido, "Anagramas"viene al cine argentino actual a recordar lo que es la independencia como concepto integral, como modo de exploración del cine y sus posibilidades. Los actores, la cámara, la luz, el sonido y todos los elementos del cine experimentando juntos. El cine en "Anagramas" se ve como una experiencia conjunta, y de hecho si uno ve los títulos comienza a ver nombres repetidos, actores que maquillan o maquilladores que actúan, apellidos repetidos (claro, ahí están las hermanas Spinetta, o los hijos Mutti-Spinetta jugando a ser hijos de otros) como en una gran familia de cine. Eso, esa independencia, no sólo es económica. Es estética, entendiendo la estética como una cuestión integral, una ideología, una forma de pararse frente a la cámara y fuera del set. Por eso, "Anagramas" es casi un manifiesto de la independencia en el cine y en el arte. Y hay que celebrar que aún existan películas como "Anagramas", porque recuerdan el sentido del cine como ejercicio colectivo y -sobre todo- nos hacen entender una vez más que no hay una sola manera de ver y hacer las cosas.