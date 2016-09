D’Alessandro sostiene que “un aumento sustantivo de salarios” reduciría rápidamente la desocupación, y que luego vendría el tiempo de crear trabajo de calidad. Analiza que los jóvenes y las mujeres son los más perjudicados por la desocupación actual, que es una “consecuencia del modelo, que el gobierno naturaliza”. “Con un discurso que promete una línea de llegada que nunca se alcanza, sostienen esta política”.

“Los más afectados por la desocupación son los jóvenes y las mujeres. Entre las mujeres, la tasa es de 2 o 3 puntos más que el promedio general, y entre los jóvenes de hasta 30 años, llega al 20 por ciento en algunos conglomerados urbanos”, puntualizó el sociólogo, docente y otrora periodista, en un pasaje de la entrevista brindada a este diario (ver página 4).

Pero la desocupación no implica la destrucción de puestos de trabajo, “sino la reducción del salario”. Y cuando los ingresos de una familia se ven reducidos, “aquellos miembros que no trabajaban tienen que salir a la búsqueda de un empleo. La tasa de actividad, que hoy es del 46 por ciento, expresa la presión que ejercen los ocupados y los desocupados sobre el mercado de trabajo”. De esta manera, muchos jóvenes que estaban transitando su etapa de formación académica sostenidos económicamente por sus padres, han tenido que abandonar el estudio para salir a buscar trabajo. “Y esto se combina con que son el segmento más perjudicado por esta política económica: el 20 por ciento de los jóvenes están desocupados, pero porque está lanzados a la búsqueda de trabajo”, dado que “desocupado es todo aquel que requiere trabajo, si no tenés pero no buscás, para las estadísticas no sos un desocupado”, explicó D’Alessandro.

El sector de servicios, que es el que mayormente emplea a las mujeres, es en esta coyuntura económica un gran expulsor, agregó el sociólogo.

“LA DESOCUPACIÓN ES CONSECUENCIA DE UNA ENORME REDISTRIBUCIÓN A LA INVERSA”

¿El modelo económico de Cambiemos necesita una desocupación alta, es algo buscado?

-Creo que es una consecuencia más que una necesidad. Es una consecuencia que este gobierno tiene naturalizada. Con un discurso que promete una línea de llegada que nunca se alcanza, sostiene esta política. Es consecuencia de una enorme redistribución a la inversa de la renta nacional: cuando se le quitan las retenciones a las mineras, al campo, ese dinero sale de los bolsillos de los trabajadores.

Pero por otra parte, la destrucción de un puesto de trabajo no es algo que se arregle de un día para otro, lleva mucho tiempo volver a poner en funcionamiento algunos circuitos y cadenas productivas una vez que se detienen. Si este gobierno quisiera reducir drásticamente la desocupación, si fuera un problema importante, deberíamos ir por un aumento sustantivo de los salarios, de modo que el sostén de la familia pudiera sostener con un ingreso a todo su grupo familiar, y los jóvenes, por ejemplo, pudieran regresar al estudio en lugar de presionar sobre el mercado de trabajo en pos de un empleo.

Esa sería la manera con la cual más rápidamente volveríamos a ver descender la tasa de desocupación. Posteriormente podrían volver a crearse puestos de trabajo genuino, eso sí llevaría más tiempo.